Tchad : remise de matériel roulant par la Banque mondiale à l'ONAPE

L'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) du Tchad a récemment bénéficié d'un don significatif de la part de la Banque mondiale, comprenant 38 motocyclettes et 6 véhicules tout-terrain.



La cérémonie de remise de ce don a eu lieu ce 24 novembre 2023 au siège de l'ONAPE à Diguel, en présence de nombreux invités et personnels.



Le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, a exprimé sa gratitude pour cet appui du Programme de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes (PDCEJ). Il a salué l'impact positif de ce partenariat sur la lutte contre le chômage et la précarité des jeunes, tant en milieu urbain que rural.



« Grâce à ce Programme, lancé au début de l'année, nous avons pu insérer 2250 jeunes dans des entreprises à travers le pays, » a-t-il déclaré, soulignant le succès tangible du Programme. La générosité de la Banque mondiale est vue comme une contribution déterminante à l'effort national de promotion de l'emploi chez les jeunes Tchadiens.