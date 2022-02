Tchad : remise de matériels aux groupements d’intérêt économique du Batha

Deux groupements d'intérêt économique du Batha ont reçu des moulins, des dispositifs de lavage des mains, un local et plusieurs autres équipements pour les centres. C’était en présence du secrétaire général de la province du Batha représentant le gouverneur et le représentant de PAM d'Ati.



Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux femmes productrices d'aliments de compléments fortifiés, pour enfants de 6 à 24 mois que le Programme Alimentaire Mondial (PAM), et la délégation de l'action sociale, ont initié cette activité afin de développer une structure de soutien durable aux populations vulnérables.



Elle a pour but d'assurer le suivi et l'encadrement des organisations féminines bénéficiaires dudit projet et d'assurer leurs autonomies. Pour le chef du bureau PAM d'Ati, Issakha Souleyman a souligné que le suivi et l'encadrement des organisations féminines, des centres sociaux, est de mener des sensibilisations sur les actions essentielles en nutrition, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d'assurer leurs autonomies, en leur fournissant des équipements adéquats, pour garantir la prévention de la malnutrition chronique et la réhabilitation nutritionnelle, à travers la production de la farine infantile.



Cela vise à soutenir les efforts du gouvernement du Tchad, dans la stratégie de lutte contre la malnutrition. Très ravie de cette remise des matériels, la présidente de l'Association Al-Nahada pour le développement a, au nom de toutes les femmes de ladite association, remercie le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ceux qui ont décidé d'accorder le financement ayant permis la construction d'un local.



En présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat a salué l'initiative qui obéit aux orientation du gouvernement de la transition, qui fait la promotion de lutte contre la malnutrition chronique. Adelaziz Maï Mahamat invite les bénéficiaires de ces machines et les matériels à bien les conserver, les entretenir et surtout les utiliser à bon escient. Enfin, il met en garde tous ceux et toutes celles qui seraient tentés de vendre ces machines octroyés pour le travail.