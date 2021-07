Tchad : remise de peine pour 35 condamnés de la maison d'arrêt de Moundou

Prenant la parole à l’entame de la rencontre, le président du Tribunal de grande instance de Moundou, Maouli Bruno, fait savoir que cette remise de peine collective est un pardon accordé par l'autorité et la loi afin de permettre la réinsertion sociale des prisonniers.



Après la lecture du décret accordant cette remise de peines, le régisseur de la maison d'arrêt de Moundou, Dingamnouudji Patrice, a énuméré les difficultés auxquelles se confronte la maison d’arrêt de Moundou. Il a insisté particulièrement sur les problèmes sanitaires de la population carcérale en invitant les autorités tant provinciales que nationales à soutenir l’institution dont il a la charge en produits pharmaceutiques.



Dans sa réquisition, le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kolla, a fait savoir que les infractions les plus récurrents dans la province du Logone Occidental sont le vol, le viol, l’escroquerie, l’association de malfaiteurs, la traite et le trafic des personnes qui prend une allure inquiétante. « Cet esclavage moderne dit traite et trafic des personnes, si l’on n’y prend pas garde, risque de fragiliser encore davantage le milieu de la jeunesse qui est déjà vulnérable », a-t-il dit.