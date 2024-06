Tchad : remise de récompenses aux meilleurs élèves du lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati

Cette initiative vise à encourager l'excellence scolaire et promouvoir une culture de l'excellence au sein de l'établissement. Au total, 54 élèves, soit les 3 meilleurs de chaque classe, ont reçu des kits composés de cahiers et de matériel scolaire.



Le proviseur du lycée, Soumaïne Abdramane, a remercié chaleureusement le PDG de SADNA pour ce geste généreux qui aidera les parents à préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire.



Le représentant de SADNA, Tidjani Ousmane Tidjani, a félicité les enseignants pour leurs efforts et encouragé les élèves récompensés à maintenir leur niveau d'excellence. Il a également prodigué des conseils aux autres élèves pour qu'ils redoublent d'efforts l'année prochaine.



Cette remise de récompenses s'inscrit dans la volonté de la société SADNA de soutenir l'éducation et de valoriser les meilleurs élèves du lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati.