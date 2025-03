Tchad : remise des attestations aux apprenants du Centre "Dar Al-Irshad" à Mao

Cette distinction a été attribuée aux apprenants ayant mémorisé la moitié du Saint Coran, ainsi qu’à ceux s’étant distingués dans d’autres catégories d’évaluation. L’événement s’est déroulé en présence du Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, sous l’initiative de la Ligue Provinciale des Prédicateurs et Étudiants du Kanem.



Le Président de la Ligue Provinciale des Prédicateurs et Étudiants du Kanem, Acheikh Moussa Moustapha, a exprimé ses vifs remerciements à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette cérémonie. Il a également exhorté les parents à inscrire davantage leurs enfants dans le centre afin de leur permettre d’acquérir une meilleure maîtrise des principes fondamentaux de l’islam.



Lors de la remise des attestations, le Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a félicité les lauréats et les a exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises. Il a souligné que beaucoup mémorisent le Saint Coran et les sciences islamiques, mais ne traduisent pas ces enseignements dans leur comportement quotidien. Il a insisté sur l’importance de l’application des valeurs islamiques pour renforcer le vivre-ensemble.



La Ligue des Prédicateurs et Étudiants du Kanem a sollicité l’appui du gouvernement, des ONG et des bienfaiteurs afin d’assurer le bon fonctionnement du centre et de garantir une éducation de qualité aux jeunes garçons et filles du Kanem.



De nombreux Oulémas ont également pris la parole pour rappeler l’importance de l’apprentissage du Coran, tout en encourageant les parents à inscrire leurs enfants dans cette structure éducative moderne.



Enfin, des attestations de reconnaissance ont été décernées au Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, et au Président du jury, en signe de remerciement pour leur engagement depuis la création du centre coranique.