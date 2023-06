Tchad : remise des chèques aux 25 bénéficiaires du projet « Initiative 50 000 Emplois » à Mongo

La mission conduite par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse a signé des conventions de formation et de financement pour les 25 lauréats de la première vague des projets des jeunes de la province du Guera.



Ces bénéficiaires ont reçu individuellement un chèque, en raison de leurs projets innovants, durables et qui ont un impact social positif et devant être financés. Cette initiative « 50 000 Emplois Décents pour les Jeunes », est un projet ambitieux visant à créer des opportunités d'emplois pour les jeunes talents.



Elle a été initiée par le président de Transition, président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno, dans le but de lutter contre le chômage des jeunes et de promouvoir leur inclusion socio-économique. Cette initiative permettra de créer des emplois dans divers secteurs, tels que l'agriculture, l'élevage, le commerce et bien d'autres encore.



Le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Mahamat Bokhit Moursal, a indiqué devant un parterre des jeunes que c’est le fruit de l'engagement du président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Ces projets ont été soigneusement sélectionnés pour offrir des conditions de travail décentes, des opportunités de formation et des perspectives d'évolution professionnelle aux jeunes tchadiens.



Par ailleurs, il a félicité les 25 bénéficiaires dont les projets seront financés par son département ministériel. « Nous croyons fermement que chaque jeune talent mérite une chance de développer ses compétences et de contribuer au développement socio-économique de notre pays », a déclaré le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial.



L’objectif de cette rencontre vise à concrétiser ces efforts en remettant des chèques aux bénéficiaires. « Chaque chèque représente bien plus qu'une somme d'argent, car il symbolise l'espoir, la confiance et la reconnaissance envers votre travail abattu et votre persévérance. C'est une preuve tangible que votre avenir est prometteur et que votre contribution est précieuse pour le développement de votre province et de notre pays tout entier », conclut Mahamat Bokhit Moursal.