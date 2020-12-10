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مشير تشاد يلتقي أعيان وكوادر الولاية والإداريين


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Décembre 2020



مشير تشاد يلتقي أعيان وكوادر الولاية والإداريين © PR
مشير تشاد يلتقي أعيان وكوادر الولاية والإداريين © PR
عقب الاستقبال الباهر الذي أعده سكان دار باجا لمشير تشاد هاهو فخامته يلتقي بأبناء المنطقة واداريها وكوادرها والشباب والمرأة والسياسيين .لقاء عدد فيه والي الولاية يامباي مسيرة أبيل الأسباب والعقبات التي تحول دون تنمية المنطقة مقدما شكر وامتنان سكان الولاية لمشير تشاد على مجيئه سلامات والوقوف معهم أثناء الأزمة الطبيعية ، طرحا لمشير تشاد متطلبات أبناء المنطقة المتمثلة في ربط ام التيمان بالمدن الأخرى  ، وبناء كبري بأزوم لربط حراز ، وإنارة أم التيمان ، ورفع التحديات الأمنية .مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو دعى الجميع الى الوقاية من كرونا . نفس التوجيهات نفس الرسالة التي قدمت بالولايات الأخرى كانت بأم التيمان ، وعلى الحاكم وجميع المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين القيام بواجبهم  . مشير تشاد أكد بأن كل المشاريع التي توقفت بالسلامات ستبدأ خاصة الملعب الرياضي ، المستشفى ، المراكز الاجتماعي ، والمكاتب الإدارية .وعن إنارة ام التيمان قال مشير تشاد إن وزيرة الطاقة حجر أساس مشروع بناء مركز الطاقة الشمسية بخمس ميغاوات لإنارة أم التيمان ، وستكون فاعلة في مدة أقصاها سنة وسعر الميغاوات بخمس وعشرين ريال .وعن عزلة الولاية قال مشير تشاد إن مشروع بالطريق الذي يربط سار كيابي وسينغابو  وكبري أزوم كل الدراسات اكتملت ، كما بشرهم بالطريق الذي منقو ام التيمان ، موجها أبناء السلامات العمل والاستفادة من المصادر الطبيعية والعودة إلى الأرض وتطوير الثروة الحيوانية .وأكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن الحكومة ستدعم المزارعين وستحظى السلامات بمكينة تساهم في تنمية وتطوير الزراعة بالسلامات ، داعيا إياهم الى تنظيم تجارة الصمغ والسمسم لتستفيد منها البلاد  وستضع الحكومة آلية لمعرفة الإنتاج لدعم  التنمية الاقتصاد المحلي والوطني .وأكد مشير تشاد بأنه سيتم تأسيس معهد التعليم المهني والزراعية والثروة الحيوانية من أجل محاربة الفقر والبطالة في وسط الشباب  آمرا في الوقت نفسه الوزراء المعنيين تنفيذ المشاريع .وعن المطار طمن سكان السلامات بأنه سيشيد  ودعى الجميع إلى المشاركة في البناء الوطن  ، محذراً من إرسال الاطفال الى ليبيا ، وحمل الشيوخ التقليديين المسئولية ودعاهم إلى احترام سلطة الدولة والعيش سويا والحد من الجريمة في السلامات ، وأخيراً يجب تعليم الاطفال وإرسالهم إلى المدارس ومحاربة العادات الضارة كالختان الفتيات والزواج المبكر وحماية البيئة والصيد الجائر .
 


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