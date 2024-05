Tchad : Le 'RNDT Le Réveil' clôture sa campagne au Salamat par un meeting et du football

La finale, qui a opposé les équipes A et B, a vu la victoire de l'équipe A sur l'équipe B avec un score de 2 à 1. Le match s'est déroulé sur le terrain situé en face de l'aérodrome d'Am-Timan.



Selon Adoum Abakar Abdoulaye, cette cérémonie officielle a été organisée pour marquer la fin des nombreuses activités politiques organisées dans la province au cours de la campagne électorale de la présidentielle du 6 mai 2024.



À la tête d'une caravane composée de militants et sympathisants du RNDT et de ses alliés, Adoum Abakar Abdoulaye a parcouru les quartiers de la ville d'Am-Timan lors d'une parade. Lors du meeting qu'il a animé devant ses militants et sympathisants, le chef de mission a déploré le sous-développement de la province du Salamat dans tous les domaines.



Il a exhorté les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour élire le candidat numéro 3, le candidat du peuple engagé pour le changement, Pahimi Padacké Albert.