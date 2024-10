Tchad : rencontre de sensibilisation pour la paix dans le canton Bayaka

Le sous-préfet de Kelo rural, Ahmat Mahmoud Khamis, a tenu une rencontre de sensibilisation avec le chef de canton et les chefs des ferricks dudit canton.



Le but poursuivi par cette rencontre est de rappeler aux éleveurs de la zone de Bayaka, le respect du calendrier de la saison agricole, et aussi leur informer sur l'insertion de nouveaux gammes de vaccin dans le Programme élargi de vaccination.



Le sous-préfet Ahmat Mahmoud Khamis veut se rassurer que la population est informée de l'insertion de nouveaux vaccins contre les maladies respiratoires, diarrhéiques et le paludisme. Il demande aux leaders présents de sensibiliser leurs administrés dans les mosquées, les églises et aussi, multiplier des rencontres dans les villages et ferricks. Ensuite, Ahmat Mahmoud Khamis annonce avoir reçu plusieurs plaintes liées aux dévastations, et prévient qu'avant qu'on arrive aux désordres, que les dégâts soient limités.



A cette occasion Weibigue Nathaniel Pircolossou, chef de canton de Bayaka a informé qu'il a déjà enregistré 15 taureaux volés, dont les traces entrent dans le ferricks. Il appelle les chefs de ferrick à veiller pour stopper ces actes, afin que ce canton reste en paix.



Dans son intervention de circonstance, le commandant adjoint de la brigade territoriale de Kelo, a déclaré qu'en cas de vol, le chef de ferrick doit prendre ses responsabilités, pour dénoncer l'auteur. Alhadj Doggo Seid, chef de ferrick de Bayaka 1, apprécie les interventions précédentes et sollicite que le chef de canton initie une rencontre avec toute la population. Boulama Yahya, pour sa part indique qu’ils ne sont pas des chefs pour le vol, mais pour mettre de l'ordre.



Il faut noter qu'à la clôture de la rencontre, le sous-préfet a instruit le chef de canton, à initier des rencontres avec sa population. Enfin, il exhorte les chefs des ferricks à dénoncer tous les cas suspects de vol au risque de prendre des mesures contre eux.