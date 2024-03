Tchad : rencontre fructueuse entre le ministre Boukar Michel et les dignitaires de la Tandjilé

Parmi les sujets abordés figurent la formation des jeunes en santé, le besoin en infrastructures routières, l'insécurité, le développement agricole, ainsi que les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, autant de problématiques majeures pour la région de la Tandjilé.



Le comité des Affaires Islamiques a saisi cette opportunité pour saluer les actions du ministre, notamment en matière d'accès à l'eau potable, et a réaffirmé son engagement à sensibiliser la population pour promouvoir une cohabitation pacifique dans les villes et villages de la Tandjilé.



Parmi les doléances exprimées par le comité des Affaires Islamiques, on retrouve le renouvellement des tapis de la grande mosquée de Kélo ainsi que le besoin de construire une véranda devant cet édifice religieux.