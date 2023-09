Tchad : rencontre historique à Abéché pour l'entente et le progrès de la province

Sous le thème "Entente pour le développement de la province", cette réunion a rassemblé toutes les forces vives de la région, y compris les autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires, les leaders religieux et les représentants de la société civile.



Lors de son discours, le conseiller national de transition, Mahamat Saleh Ahmat Khayar, a expliqué le contexte de cette réunion en mettant en avant les efforts ayant conduit à son organisation. Il a souligné l'importance cruciale de cette étape pour le développement de la province.



La parole a ensuite été donnée à divers intervenants, notamment le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issakha Mahadjir, les chefs de cantons et tribus, les cadres de la province, le Sultan du dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, ainsi que les opérateurs économiques locaux. Tous ont salué l'initiative, la considérant comme un moyen de restaurer la dignité de la province, qui a été affectée par des querelles inutiles.



Le conseiller du président de la république, Mahamat Saleh Abdeldjelil, a quant à lui salué l'engagement des habitants de la province et a prodigué des conseils avisés, non seulement pour la réussite de la réunion, mais aussi pour une coexistence harmonieuse.



À la fin de cette réunion, des recommandations en faveur du développement ont été formulées.