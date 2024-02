Tchad : rencontre importante pour la lutte contre les violences basées sur le genre au Guera

Ce vendredi 9 décembre 2024, la salle de réunion du projet RePER a accueilli une réunion cruciale entre les membres du Cadre de Travail pour la Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre (CTVBG) et M. Oumar Djimet Moussa, ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, représentant le ministère d'État, ministère de la Femme et de la Petite Enfance.



M. Abdelaziz Damalia, délégué de la Femme et de la Petite Enfance, a introduit la session en présentant l'organisation, ses accomplissements et les défis rencontrés par ses membres.



M. Djérambété Dingamyo, Secrétaire Général du département du Guera, a souligné le travail remarquable accompli par le CTVBG dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, malgré des ressources limitées.



Les discours du Secrétaire Général du ministère de la Femme et du ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers ont salué les efforts déployés par le CTVBG, affirmant l'engagement du gouvernement à placer la femme au centre de sa politique.



M. Oumar Djimet Moussa a encouragé le CTVBG à poursuivre ses efforts et a promis que les doléances seraient adressées aux autorités compétentes pour trouver des solutions et faciliter l'accomplissement des missions du cadre.