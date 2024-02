Tchad : renforcement de la gestion des recettes au Mandoul

Cette réunion avait pour but de discuter de l'efficacité des services de recettes dans la province de Mandoul et d'encourager ces responsables à participer aux réunions hebdomadaires des recettes, qui ont lieu chaque vendredi, pour présenter l'état des recettes de leurs services respectifs.



Les chefs de service ont mentionné que leur absence aux réunions était due à un manque d'information, tout en assurant que toutes les recettes sont correctement versées au Trésor public.



Ahmat Tidjani Hamat a souligné que ces réunions hebdomadaires sont mises en place au niveau national par décret et que la présence de tous les chefs de services financiers est essentielle afin d'identifier et de résoudre les problèmes liés au recouvrement des recettes. Des directives constructives ont été proposées pour améliorer la qualité des prochaines réunions de recettes.