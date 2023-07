Tchad : renforcement des capacités de l’Etat dans la lutte contre la malnutrition

Un atelier de renforcement des capacités des cadres de la DANA, sur l'approche multisectorielle, la gouvernance de la nutrition et les méthodes d'évaluation nutritionnelle et la gestion des données, a lieu à l'hôtel La Tchadienne.



Pays situé dans la bande sahélienne, le Tchad est confronté de manière récurrente à des crises telles que les inondations, les sécheresses, les épidémies, l'insécurité alimentaire et l'afflux de réfugiés en provenance des pays voisins.



En 2018, le pays a été classé 186ème sur 189, selon l'indice de développement humain, soulignant ainsi les défis auxquels il est confronté. La situation nutritionnelle est également préoccupante, avec une prévalence nationale de la malnutrition aiguë globale de 8,6%, et une prévalence de la malnutrition chronique de 28%, selon les résultats de l'enquête SMART menée en 2022.



Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique du Tchad a mis en place en 2007, un premier protocole national de Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA), qui a ensuite été révisé en 2011 et en 2014, pour prendre en compte les commentaires des acteurs sur le terrain et les nouvelles connaissances scientifiques.



Depuis 2014, le Tchad a également adopté sa première Politique Nationale de Nutrition et d'Alimentation (PNNA), ainsi que son Plan d'Action Intersectoriel de Nutrition et d'Alimentation (PAINA). Cependant, les compétences techniques des cadres de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA), en ce qui concerne l'approche multisectorielle de la nutrition et la conduite des enquêtes nutritionnelles, sont insuffisantes.



Afin de répondre à cette exigence technique, un atelier de renforcement des capacités des cadres de la DANA est organisé pour améliorer leurs compétences dans ces domaines ainsi que dans la gestion des données.



L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des cadres de la DANA en matière d'approche multisectorielle et de gouvernance de la nutrition, ainsi que dans les domaines spécifiques liés aux services de la DANA tels que les enquêtes nutritionnelles et la gestion des données.



Les résultats attendus de l'atelier sont les suivants : renforcement des capacités des cadres de la DANA en matière d'approche multisectorielle et de gouvernance de la nutrition, renforcement des capacités des cadres de la DANA dans les enquêtes nutritionnelles utilisant la méthodologie SMART, et renforcement des capacités des cadres de la DANA dans les différents domaines liés au service de la DANA.



L'atelier se déroule sur une période de six jours, du 4 au 8 juillet 2023, et permettra aux cadres de la DANA d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux faire face aux défis nutritionnels auxquels le Tchad est confronté.