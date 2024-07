Tchad : renforcement des capacités des jeunes sur l’outil informatique à Bébédjia

C'est le mouvement jeunes entrepreneurs pour le développement, soucieux du devenir de la jeunesse qui a lancé la 3ème édition de cette formation en informatique, dans la ville de Bébédjia.



Le président de ce mouvement, Nadjitessem Yacinth, a fait l'historique du mouvement, tout en présentant son organisation et son fonctionnement.



De manière aussi pratique, le président a renseigné sur l'importance de chaque logiciel et module de formation.



Animé d'une bonne ambition, Nadjitessem Yacinth a promis d'autres modules, pour être plus performants dans la présentation des services. Très concentrés dans les machines lors de la visite, les apprenants se montrent sérieux et s'approprient la formation.