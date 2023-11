Tchad : renforcement des capacités en surveillance de la santé publique et vétérinaire

L'objectif global de cet atelier est d'introduire le concept de la surveillance sérologique et moléculaire dans le cadre du One Health, ainsi que la surveillance génomique, la recherche et la pratique en santé publique. L'atelier vise également à promouvoir la surveillance génomique pour la recherche et la pratique en santé publique, ainsi que la surveillance sérologique et moléculaire dans le contexte du One Health.



Le coordonnateur scientifique de l'Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED), Fayiz Abakar, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre de la collaboration scientifique entre l'IRED, l'Institut national de santé publique au Tchad et l'École de la santé publique de l'Université Yale aux États-Unis. Cette collaboration a été rendue possible grâce à des subventions telles que le Planetary Solutions Seed Grant de l'Université Yale, intitulé « Building Capacity for Early Detection of Emerging Infectious Diseases in Chad ».



Le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Haroun Moussa, a rappelé que cet atelier vient en complément de la formation virtuelle qui s'est tenue du 31 juillet au 09 août 2023 à la Faculté de sciences humaines de l'Université de N'Djamena. Cette phase pratique se déroule au laboratoire de recherche et de diagnostic des zoonoses de l'Initiative Zodiaque à l'IRED.



La représentante de l'Université Yale, Amy Bei, a souligné que cette formation représente une approche multidisciplinaire, réunissant des partenaires d'expertise divers pour relever des défis importants dans le cadre du One Health.