Tchad : renforcement du bilinguisme, Fayçal Hissein Hassan se félicite du grand pas du gouvernement

Le président de la Coalition Fils du Tchad -qui regroupe 48 associations de la société civile engagées pour la construction et le développement-, Fayçal Hissein Hassan Abakar, a fait part dimanche de sa pleine satisfaction suite à la consécration d'un portefeuille ministériel rattaché au secrétariat général du gouvernement afin de renforcer le bilinguisme.



"C'est un moment historique et le résultat d'un long combat", a déclaré Fayçal Hissein Hassan Abakar qui a évoqué la portée positive du bilinguisme dans la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.



Un intense plaidoyer de la Coalition Fils du Tchad



Fruit de ses efforts, la Coalition Fils du Tchad a mené depuis 5 mois, un plaidoyer national pour la promotion du bilinguisme intégral auprès de l'Assemblée nationale, des ministères et des Institutions de l'État.



"Comme résultat de ce plaidoyer, la promotion du bilinguisme est institutionnalisée. (...) Cette étape représente une avancée majeure pour l'application du bilinguisme Intégral au Tchad", a-t-il dit.



Fayçal Hissein Hassan Abakar s'est félicité de l'esprit d'ouverture et de la disponibilité de l'ensemble des institutions. Il a invité toutes les institutions étatiques et gouvernementales à faire preuve de diligence et prendre la question du bilinguisme comme une priorité nationale.



Un appel à la participation de toutes les parties prenantes



"Il faut considérer la langue arabe et la langue française comme deux langues officielles et y consacrer un plan d'action spécifique qui puisse prendre en compte les aspects y afférents, notamment l'égalité dans les nominations à des postes de responsabilité", a estimé Fayçal Hissein Hassan Abakar qui a exhorté les entités privées et paraétatiques, ainsi que la société civile à en faire autant.



La coalition Fils du Tchad insiste sur le fait que l'application du bilinguisme couvre, en plus de sa portée linguistique, un large domaine qui prend en compte l'aspect politique économique, social, administratif, juridique et citoyen.



"L'application du bilinguisme Intégral ne peut véritablement être accomplie que par la participation de toutes les parties prenantes", a conclu le président de la Coalition Fils du Tchad.