Tchad : rentrée judiciaire à la Cour des comptes de la CEMAC, deux juges prêtent serment

Le Tchad abrite le siège de la Cour des comptes communautaire. Cette Cour des comptes communautaire compte 12 juges, soit deux juges par pays membre. Deux d'entre eux sont décédés. Ils sont remplacés par Mballa Étogo Benoît, de nationalité camerounaise et Dr. Hassan Mahamat Idriss, de nationalité tchadienne qui ont prêté serment en promettant loyauté et impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.



L’élection des nouveaux dirigeants de la Cour des Comptes qui a eu lieu le 17 février dernier a donné les fonctions de 1er président à Rosario Mbasogo Kung Nguindang et celles de procureur général à Dr. Hassan Mahamat Idriss.



La Cour des comptes de la CEMAC est chargée du contrôle juridictionnel des comptes comptables de la Communauté et s’assure de la bonne gestion des ressources financières des institutions, organes et institutions spécialisées de la communauté.