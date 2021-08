Tchad : rentrée politique du MPS dans le 8èmearrondissement de N'Djamena

Le conseil du MPS du 8ème arrondissement de la ville de Ndjamena, avec à tête Mahamat Ali Sinine, a fait sa rentrée politique ce 18 août, suivie de la présentation du membre du bureau politique national, représentant le 8ème arrondissement. La cérémonie a eu lieu au siège du conseil du MPS du 8ème arrondissement, en présence notamment du secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de Ndjamena, des membres du Conseil national du salut et des maires des communes d'arrondissements. Elle a été placée sous le thème de la "Redynamisation".



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Mahamat Ahmat Kawas a souligné que « cette cérémonie se tient à un moment où le Tchad traverse une période de transition sans précédente, où les partis politiques doivent se préparer pour aller aux élections ». Il a appelé à être prêt pour le dialogue national inclusif. « La redynamisation du parti, l'entente, l'unité et la cohésion doivent être notre leitmotiv si nous voulons remporter les futures élections », a préconisé le président du comité.



Pour sa part, le secrétaire exécutif du Conseil du MPS du 8ème arrondissement de Ndjamena, Mahamat Ali Sinine, a expliqué que cette rencontre permet de répondre d'une part, aux instructions du conseil communal du MPS, suite aux résolutions prises lors de la tenue du 10ème congrès extraordinaire du MPS, et d'autres part, de présenter officiellement la représentante désignée au bureau politique national du MPS, Eldjima Boukar. Dans l'objectif de se mettre en ordre de bataille, à l’occasion de la rentrée politique, Mahamat Ali Sinine a décliné les axes prioritaires : rassurer et consoler les militants suite au décès du président fondateur du MPS ; procéder à la restructuration ou au réaménagement des conseils d'arrondissements, des quartiers et des carrés ainsi que les organes de masse ; mobiliser les militantes et militants pour les échéances électorales futures ; et procéder au recensement des militantes et militants du MPS.



En guise de reconnaissance au parti, Mahamat Ali Sinine a décidé de construire par ses propres moyens financiers et matériels, un joyau architectural qui abritera bientôt le conseil du 8ème arrondissement, afin de permettre de travailler dans un cadre idéal et dans un environnement saint. Il a rendu hommage au président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby, et a exhorté l'ensemble des mouvements et groupes politico-militaires à prendre part au dialogue national inclusif, en vue d'impulser la dynamique de l'unité nationale et du vivre ensemble.