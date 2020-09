Tchad : rentrée scolaire et semaine de l'arbre, Kalzeube met en garde contre l'immobilisme

L'appel à la mobilisation pour l'édition 2020 de la semaine nationale de l'arbre et les Journée d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 n'est pas traduit en actes sur le terrain.



Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a évoqué la non-application, au cours du réunion qui a réuni 13 membres du gouvernement, le directeur de cabinet civil de la Présidence, le secrétaire général adjoint de la Présidence, le chef d’état-major particulier du président et le maire de la ville de N’Djamena.



La semaine nationale de l'arbre a été lancée le 29 août tandis que les Journée d’actions citoyennes ont été lancées le 5 août sur instruction du chef de l'État. Selon le ministre d'État, c’est l’immobilisme total qui est constaté.



"Rien n’a été fait à N’Djamena et dans le Tchad-profond. Moins de cinq gouverneurs ont lancé la semaine nationale de l’arbre dans leurs circonscriptions administratives", relève Kalzeube Payimi. De même, les Journées d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 sont restées lettres mortes.



Il a invité les membres du gouvernement à "mettre la main à la pâte et à s’assumer pleinement et entièrement pour une réussite de ces deux évènements majeurs dans les 23 provinces."