Tchad : report de l'événement Couleurs Tropicales pour novembre 2024

Le programme révisé de l'événement comprend l'ouverture officielle du village Couleurs Tropicales le 18 novembre, une conférence de presse le 21 novembre, un grand spectacle de la génération consciente le 22 novembre, et des rencontres et formations destinées aux jeunes les 23 et 24 novembre. L'objectif de ces formations est de permettre aux jeunes, en particulier aux filles, de devenir des maîtres de cérémonie (MC) et des animateurs culturels en français et en arabe.



Les deux parties, le comité d'organisation et l'ambassade de France, ont convenu de signer une convention de partenariat et de fournir un soutien institutionnel via l'Institut Français du Tchad (IFT) grâce à une lettre de recommandation.



Le chef du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) et directeur de l'IFT, Weisz Benjamin, s'est dit satisfait de la réunion et a confirmé la volonté de l'ambassade de soutenir ce projet. L'équipe de l'IFT, comprenant le directeur délégué Pierre-Hubert Touchard et la chargée des affaires culturelles Marion George, était également présente lors de la réunion.