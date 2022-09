Tchad : "représentant de Dieu sur terre", Mahmoud Ali présente ses excuses

​Dans une déclaration, Mahmoud Ali Seïd a affirmé que Mahamat Idriss Deby est "le représentant de Dieu sur terre". Il a ajouté que les tchadiens sont obligés de le suivre pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu.



Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a demandé ce 14 septembre à Mahmoud Ali Seid "de bien vouloir éviter les termes qui heurtent la sensibilité religieuse ou qui sont de nature à donner libre cours à des interprétations inopportunes en matière religieuse".



"Je voudrais vous présenter très humblement mes excuses les plus sincères quant à ma vidéo postée sur ma page Facebook, partagée et circulant sur les réseaux sociaux qui, à l’évidence, a choqué plus d’un. Je mesure ce désaveu, votre indignation et comprends votre colère face à cette situation dont je prends acte. Malheureusement que mes propos y ont été sortis de leur contexte et ne traduisent assurément pas mon intention, moi qui respire la religion. Puisse Dieu pardonner cette sortie fâcheuse et malencontreuse", réagit Mahmoud Ali Seïd.



"Vos réactions légitimes que je comprends et respecte par dessus tout sont la suite logique de vos multiples autres réactions consécutives à mes nombreuses apparitions médiatiques. Il est évident que je doive prendre le recul nécessaire en défendant mes convictions en faveur de notre cher et beau pays que j’aime plus que tout et je réitère mon soutien au Conseil militaire de transition", conclut le ministre qui fait la une de l'actualité ces derniers jours.