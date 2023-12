Tchad : réunion cruciale du comité départemental d'action de la Nya à Bébédjia

Le 29 décembre 2023, le Comité Départemental d'Action (CDA) de la Nya s'est réuni à Bébédjia pour une session de prise de contact et de recadrage de ses activités. Cette rencontre avait pour but d'informer les membres sur le partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de discuter du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques.



Le secrétaire général du département de la Nya, également président du comité, a rappelé la visite récente d'une délégation du PNUD menée par la déléguée provinciale du ministère de la Production et de la Transformation Agricole. Cette visite, qui a eu lieu le 18 décembre, visait à redynamiser le CDA. La lecture du texte de base a permis aux membres de mieux comprendre le rôle et les missions du comité, notamment dans le suivi et la validation des projets, ainsi que dans le suivi des travaux de l'État.



Lors des débats, les membres ont évoqué diverses difficultés, notamment la méconnaissance du rôle du CDA par les autorités locales. En réponse, et pour renforcer le projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques, les membres ont formulé plusieurs recommandations au PNUD, telles que le renforcement des capacités des membres, l'équipement du bureau et l'amélioration de la restauration lors des réunions.



Il a été convenu que les rencontres du CDA se tiendraient désormais le 25 de chaque mois.