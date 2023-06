Tchad : réunion d’information et de sensibilisation sur les risques climatiques à Doba et Beboto

Après Bébédjia, c'est le tour de Doba et Beboto, d’accueillir la réunion d'information et de sensibilisation avec les autorités locales dans la province du Logone Oriental, sur le projet Gestion communautaire des risques climatiques.



Du 31 mai au 1er juin 2023, cette mission d'échanges avec les autorités locales est conduite par Noubadoum Koumta, chef de projet de ONG ESEDD (Éducation, Santé et Environnement Pour le Développement Durable).



Il ressort de ces deux réunions que la sensibilisation des populations sur les risques climatiques est un phénomène international qui nécessite une solution adéquate et la vulgarisation des acquis au sein des différentes communautés au sein du village.



Lors des échanges, tous s’accordent pour le renforcement des capacités des populations, pour une réponse juste et durable, mais aussi l'éclaircissement des risques climatiques qui entravent souvent le développement des localités.



En cette circonstance, un comité de veille sera mis sur pied auprès des communautés, afin de les orienter à prévenir pour lutter contre les effets du changement climatique.