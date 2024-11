Tchad : réunion entre l'ONAPE et le HCR pour développer l’économie inclusive et l'emploi des réfugiés

Dans l'après-midi du 27 novembre 2024, Nassouradine Abakar Kessou, Directeur de l'ONAPE, et ses collaborateurs ont accueilli Patrice Avansou, représentant adjoint à la Protection, et Moulaye Aidara, administrateur pour la protection, lors d'une rencontre productive.



Nassouradine Abakar Kessou a remercié le HCR pour son soutien crucial lors du Forum National sur l'Emploi, soulignant l'importance de cette collaboration pour renforcer les liens avec le Haut-Commissariat pour les Réfugiés et confirmer la crédibilité de l'ONAPE en tant que partenaire fiable.



Patrice Avansou a félicité l'ONAPE pour le succès du forum, qui a permis de mettre en lumière les talents divers de la jeunesse tchadienne, et a insisté sur l'importance de l'intégration des réfugiés dans le développement économique du Tchad.



Il a évoqué la générosité du Tchad, illustrée par la loi 027/PR/2020 et le décret 0648/PT/PM/MATDBG/2023, qui garantissent l'accès à l'emploi pour les réfugiés, renforçant ainsi leurs droits fondamentaux.



Les discussions ont conclu sur la nécessité de continuer à explorer des thèmes qui pourraient mener à un partenariat encore plus fructueux entre les deux institutions, dans l'intérêt du développement et de la stabilité régionale.