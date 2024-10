Tchad : réunion sanitaire pour lutter contre la diphtérie et la variole du singe au Batha

La délégation sanitaire de la province du Batha, avec le soutien de ses partenaires, a organisé une réunion ce jeudi 25 octobre 2024, pour faire le point sur la situation épidémiologique, en particulier sur la diphtérie et la variole du singe.



La rencontre, présidée par le gouverneur de la province, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a rassemblé des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des chefs de canton, des personnels de santé, des représentants religieux et de la société civile.



Le gouverneur Ahmat Goukouni Mourali a ouvert la réunion en saluant les efforts du comité provincial de santé dans la lutte contre ces épidémies, en particulier contre la diphtérie. Il a encouragé les personnels de santé à redoubler d'efforts, rappelant que leur rôle est essentiel pour la population.



Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires, qui soutiennent le comité dans ses actions. Le délégué provincial de la santé du Batha, Dr Foksia Eli, a ensuite présenté la situation épidémiologique. Il a rappelé que les premiers cas suspects de diphtérie avaient été signalés en août 2023 dans le district sanitaire d'Ati, avec une confirmation en janvier 2024.



À ce jour, huit des neuf districts sanitaires de la province sont touchés par l'épidémie : Ati, Assinet, Alifa, Yao, Amdjamena Bilala, Djedda et Koundjourou. Le Dr Foksia Eli a formulé plusieurs recommandations, notamment l'approvisionnement urgent en médicaments, la mise en place rapide d'une campagne de vaccination contre la diphtérie et le renforcement des équipes mobiles.



Par ailleurs, il a demandé un soutien accru des partenaires comme Médecins Sans Frontières (MSF) et le Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS). En conclusion, Dr Foksia Eli a annoncé l'introduction de trois nouveaux vaccins : le vaccin contre le paludisme, le vaccin contre le pneumocoque, et le vaccin contre le rotavirus, responsables de maladies graves chez les enfants. La réunion s'est terminée par une séance de questions-réponses.