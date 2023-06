Tchad : révélation des lauréats de la première édition de "Ma thèse en 180 secondes"

La première édition du concours international "Ma thèse en 180 secondes (MT180)" s'est clôturée dans les locaux du Bureau national de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Tchad. Le Tchad a été choisi parmi les pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs pour organiser cette première édition. Cela signifie que la compétition a été organisée uniquement au niveau national et que le lauréat ne participera pas à la finale internationale. Cette possibilité ne sera envisageable qu'à partir de l'édition de 2024 si le comité international valide l'édition zéro.



L'objectif général du concours est de donner aux doctorants l'opportunité de faire connaître leurs travaux de recherche dans l'espace public et à l'international, en mettant en valeur leurs qualités d'orateur.



Les objectifs spécifiques sont les suivants : permettre aux jeunes chercheurs tchadiens de toutes les disciplines de développer des compétences en vulgarisation et en communication, contribuer à la création d'une génération de chercheurs capables d'établir des liens avec les citoyens, les enseignants, les décideurs, les entreprises ou le jeune public, accompagner les jeunes chercheurs tchadiens dans la valorisation de leurs travaux de recherche et développer des relations durables entre les doctorants de la Francophonie.



Sept candidats se sont relayés pour présenter leurs thèses en 180 secondes devant le jury. À l'issue des délibérations, les résultats ont été annoncés :



Premier prix : Mahamat Abdouna

Deuxième prix : Fourissou Bibilla Marcel

Troisième prix (Prix du public) : Togde Gildas Le Djimbaye

Quatrième prix : Roumane Moukhtar