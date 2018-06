Tchad : riposte du ministère de la Santé face à la prolifération des cas de rougeoles

Le ministère de la Santé informe l'opinion que le Tchad a commencé à enregistrer des cas de rougeoles en début d'année. A partir de mi-mai jusqu’à nos jours, 12 districts sanitaires sont entrés en épidémie. Il s'agit d'Ati, Gama, Bokoro, Goz Beida, Araz, Moussoro, Faya, Am Dam, Tissi, Abéché, Bardaï et Zouar. Au total, 665 cas avec 33 décès ont été notifiés par 90 districts sanitaires sur les 117 que compte le pays.



Le gouvernement du Tchad à travers le ministère de la Santé publique, avec l'appui technique et matériel de ses partenaires financiers, a entrepris une action de riposte contre cette maladie. Cette riposte a commencé par la vaccination et la prise en charge des cas dans les districts de la région du Sila puis s'étendra dans les autres régions.



Le Tchad dispose des vaccins pour faire face à la situation épidémique actuelle, a assuré Dr. Hamid Djabbar, secrétaire général du ministère de la Santé.