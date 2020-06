Tchad : "risque accru" pour les fumeurs de "développer la forme grave du coronavirus"

"Les fumeurs ont un risque accru de développer la forme grave de la maladie à coronavirus parce que leur immunité est déjà fragile", a averti samedi le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, à la veille de la célébration de la Journée mondiale sans tabac.



"Le tabac est un poison qui contient environ 4000 substances toxiques. En le fumant, on absorbe toutes ces substances toxiques qui agissent sur l’appareil respiratoire. Or, nous savons que le coronavirus attaque l'appareil respiratoire entraînant des maladies respiratoires aiguës et graves", a dit Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon le ministre, "le tabac apparait comme un grand facteur de risque, de comorbidité et d’aggravation de la maladie à COVID-19."



Il met en garde "les institutions ou individus mal intentionnés contre toutes formes de publicité et de tentatives de désinformation sur la « méchante nicotine »."



"Soyez vigilants et sachez trier les informations qui sont utiles pour vous sur les réseaux sociaux pour votre santé et pour l’avenir de toute la nation tchadienne", a souligné le ministre.



Le 9 septembre 2019, le Tchad a promulgué le décret n° 1523 portant prévention de l'ingérence de l'Industrie du Tabac.