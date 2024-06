Tchad : séance de travail du gouverneur du Lac avec les acteurs du système éducatif

Faisant partie de la délégation du gouverneur de la province du Lac, LE général Saleh Haggar Tidjani, en tournée dans le département de Wayi, le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a eu une séance de travail avec les acteurs du système éducatif de l'inspection départementale de l'Education nationale et de la Promotion civique de Wayi.



Au centre de la discussion, la bonne marche du système éducatif. Dans son mot de bienvenue, l'inspecteur départemental de l'Education nationale et de la Promotion civique de Wayi, Abakar Ali Kanto, se réjouit de cette initiative qui est un cadre idéal pour échanger sur les maux qui entravent le système éducatif.



Il a égrené quelques chapelets des doléances qui tournent autour du manque de personnel enseignant, d'infrastructures scolaires, de moyens roulants et de matériels didactiques. Prenant bonne note, le délégué provincial de l’Education nationale du Lac a remercié les enseignants pour les sacrifice consentis, tout au long de l'année scolaire 2023-2024, et qui malgré les grèves, ont tenu bon et exécuté le programme scolaire à plus de 80%.



Par ailleurs, il invite le corps enseignant à garder le même élan, pour aborder les différents examens et concours qui se pointent à l’horizon. Il a aussi exhorté les enseignants à rester dans leurs postes, jusqu'à la fin de l'année scolaire. « Prenez des dispositions pour le bon déroulement des examens et concours », a martelé le premier responsable en charge de l'éducation dans la province du Lac.



Moussa Issa Moussa a mis l'accent sur le respect des enseignants qui sont non seulement des agents de développement, mais aussi le second père des élèves. Il a aussi appelé les responsables à sensibiliser les parents d'élèves, pour que les enseignants soient respectés sur l'ensemble de la province.



« Changeons de mentalités, adaptons des nouvelles stratégies pour que les enfants du Lac reçoivent une éducation de qualité », a conclu le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Moussa Issa Moussa.