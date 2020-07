Tchad : sécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministre de l'Économie à Mongo

Mongo,. Il est 09h30, l'avion transportant la délégation ministérielle constituée du ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne et son staff, a atterri à l'aérodrome de Mongo.



La délégation est accueillie au bas de la passerelle par le gouverneur sortant de la province du Guéra, le maire de la commune urbaine de Mongo, et quelques autorités administratives, civiles et militaires de la dite province.



La visite dans le cadre du lancement officiel des activités du programme de sécurité alimentaire et Nutritionnelle (SAN-11eme FED).



Après l'aérodrome, le cortège ministériel s'est rendu au gouvernorat pour une tête-à-tête avec le gouverneur avant de descendre sur le lieu de la cérémonie.