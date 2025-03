Tchad : sécurité et prévention, le préfet du Guéra mobilise les Forces de l'ordre

Ce mercredi 26 mars 2025, dans une démarche proactive visant à garantir la sécurité des populations, le préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat, a réuni l'ensemble des acteurs de la sécurité et les autorités locales, pour une réunion décisive.



Face à la recrudescence des menaces sécuritaires, et en perspective de la période précédant la fête d'Aïd-el-Fitr, les autorités ont pris des mesures fermes. Les commandants de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, ont clairement rappelé que la sécurité était l'affaire de tous, promettant un accompagnement systématique des voyageurs, notamment lors des marchés hebdomadaires.



Désormais, tous les véhicules transportant des commerçants seront escortés par les forces de l'ordre. Une décision qui vise à protéger les populations contre les potentiels malfaiteurs, particulièrement actifs, durant cette période sensible.



Le sous-préfet de Mongo rural a salué cette initiative, soulignant son importance pour la tranquillité publique. Les différents responsables, secrétaire général du département Abba Djiddi Barahimi, représentants des comités, chefs de canton Dadjo Centre, Daoud Moussa Ibedou, ont tous souscrit à cette stratégie de prévention. Un message clair a été délivré par le préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat.



En effet, cette décision été prise lors de la rencontre organisée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, avec tous les responsables des couches sociales de la province, afin que la sécurité règne dans toute l'étendue du territoire de la province. Car la vie humaine est précieuse et sa protection est une priorité absolue, a-t-il ajouté.



Il convient de souligner qu'après la rencontre, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sécuriser la population et ses biens.