INTERNATIONAL Tchad : selon le FMI, la dette nationale est insoutenable

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Septembre 2021

Un traitement de la dette du pays est essentiel et ouvrirait la voie à l'approbation par le Conseil d'administration du FMI, d'un financement à l'appui du programme tchadien d'ajustement budgétaire et de réformes.



Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, a publié le 7 septembre 2021, la déclaration sur le Tchad dont la teneur suit :



« La situation économique et financière du Tchad continue de se dégrader suite aux chocs combinés de la pandémie du Covid-19, de la baisse des prix du pétrole, du changement climatique et des attaques terroristes. Les services du FMI et les autorités tchadiennes ont poursuivi un dialogue étroit sur les politiques économiques. Les discussions récentes confirment les préoccupations croissantes concernant les difficultés de financement, obligeant le gouvernement à réduire les dépenses sociales et de développement essentielles, ce qui, à moins d'être rapidement inversé, pourrait avoir de graves conséquences négatives sur le plan social et de la sécurité.



La dette du Tchad est jugée insoutenable. Un traitement de la dette est donc essentiel et ouvrirait la voie à l'approbation par le Conseil d'administration du FMI d'un financement à l'appui du programme tchadien d'ajustement budgétaire et de réformes soigneusement ciblées qui a été convenu avec les services du FMI en janvier. Elle ouvrirait également la voie à l'octroi d'un soutien financier important par d'autres partenaires du développement. Les créanciers officiels au sein du Comité des créanciers pour le Tchad dans le cadre du Cadre commun pour le traitement de la dette au-delà du DSSI (Cadre commun), ont, dans leur déclaration du 16 juin, soutenu le programme envisagé par le Tchad avec l'appui du FMI et se sont engagés à négocier les conditions de restructuration de la dette en conséquence.



Un traitement comparable de la part des créanciers privés du Tchad est maintenant nécessaire. Un processus crédible de restructuration de la dette avec les créanciers privés est nécessaire pour débloquer le financement officiel dont le Tchad a besoin de toute urgence. Un engagement fort de la part des créanciers privés sur leur volonté de négocier sans plus tarder de tels traitements de la dette conformes aux paramètres du programme envisagé avec le FMI contribuerait à stimuler la reprise économique du Tchad et les efforts de réduction de la pauvreté.



Le directeur général du FMI a également approuvé l'appel du Comité des créanciers pour que les créanciers privés s'engagent à négocier ce traitement de la dette sans délai. La communauté internationale suivra de près l'évolution de la situation et attend avec impatience des progrès concrets dans l'engagement entre le Tchad et ses créanciers privés dans les prochains jours. »





Dans la même rubrique : < > Milices en Libye : “la pression internationale n’est pas sans conséquences sur le Tchad” Boxe Arabe : les contours du championnat mondial de Turquie dévoilés Turquie : Afyonkarahisar accueille le championnat du monde de boxe arabe en octobre