Tchad : sensibilisation au Paludisme, l’INSEED au cœur de l’action à Mao

Selon le chef de mission de la délégation de l'INSEED, Adoum Ahmed Salahaye, l'objectif de cette enquête est d'évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population en matière de paludisme, ainsi que les stratégies de lutte, telles que l'utilisation de moustiquaires et l'assainissement de l'environnement. Les résultats de l'enquête permettront d'évaluer les progrès de la lutte contre le paludisme à travers des objectifs spécifiques, a-t-il ajouté. Le chef de la mission a également expliqué les méthodologies à appliquer et la population cible de l'enquête, tout en sollicitant l'aide des autorités locales pour assurer le succès de cette opération.



Le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la mission et a souligné que la question de la santé est une priorité pour le gouvernement. Il a ensuite appelé les autorités à apporter leur soutien lors du passage des enquêteurs.



Pendant la réunion, les participants ont posé des questions pour obtenir des éclaircissements, et le chef de mission et ses collègues ont répondu à toutes les préoccupations.



Enfin, il convient de noter que cette enquête est menée à travers tout le pays et concerne trois départements du Kanem (Kanem Centre, Kanem-Sud et Kanem-Nord). L'enquête se déroule par le biais d'échantillonnages.