Tchad : sensibilisation contre les mutilations génitales et le mariage précoce

Une mission du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, en partenariat avec l'Unicef, a séjourné la semaine dernière dans la province du Ouaddai dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales. Elle s'est rendue dans la sous-préfecture nomade d'Abougoudam dans le département de Ouara et dans le village Ab-Khouta dans la sous-préfecture d'Abéché rural.



En présence des autorités administratives, les leaders religieux et traditionnels ont été sensibilisés sur les conséquences des mutilations génitales féminines et le mariage des enfants. Il leur a été rappelé l'importance de la scolarisation des filles.



"A partir d'aujourd'hui, ces pratiques de mutilations génitales qui ont des conséquences sur les enfants, doivent être systématiquement abandonnées", a déclaré le sous-préfet d'Abougoudam, Mahamat Ali Rahama.



Le chef de la mission ministérielle a relevé que la mutilation génitale empêche l'épanouissement de la jeune fille. Les leaders religieux se sont engagés à relayer le message des autorités pour éliminer ces pratiques.



"Sans l'éducation, on ne peut pas développer le Tchad, on ne peut pas changer notre comportement, ni orienter nos enfants vers des bons chemins", selon le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Le gouvernement tchadien s'est fixé pour objectif d'éradiquer les mutilations génitales et le mariage précoce des enfants d'ici 2021.