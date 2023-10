Tchad : sensibilisation sur les Droits de l’Homme à l’université de Doba

Plus d’une centaine d’étudiants de l’université de Doba ont échangé sur la notion de Droits de l’Homme autour du thème, « Honorons la promesse de liberté, d’égalité et de justice pour tous ».



Tenue au sein même de l’université de Doba, sous les auspices du gouverneur du LOR, cette session d’échanges et de sensibilisation est une initiative du Haut-commissariat des Nations Unies pour le Droits de l’Homme.



Ce fut l’occasion pour la représentante de cette organisation, Rose Akou Akota Degboe, de rappeler le contexte et les raisons pour lesquels est organisée cette journée d’échanges.



Pour elle, lors de la célébration du 74ème anniversaire de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, le bureau pays du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, en collaboration avec le ministère de Justice, a lancé une campagne d’un an, mettant à l’honneur la déclaration, son héritage et sa pertinence qu’elle inspire à travers le slogan : « Dignité, liberté et justice pour tous ».



C’est donc dans cette perspective qu’est organisée cette journée, pour renforcer l’engagement des jeunes dans la promotion de l’éducation des Droits de l’Homme. Très ému de la pertinence des sujets d’échanges, le président de l’université de Doba, le Pr Djikoloum Benjamin Bénan a exprimé ses gratitudes aux initiateurs de cette journée, pour le choix porté sur son institution.



Saisissant l’occasion, le gouverneur du LOR, Toké Dadi a exhorté les étudiants à s’engager dans la question des Droits de l’Homme pour la consolidation d’un Tchad juste et digne.