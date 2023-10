Tchad : session annuelle du Centre de santé catholique de N’Djamena

Le 14 octobre 2023, le Centre de santé catholique Sainte Mère Teresa de Calcutta a organisé sa session annuelle, à la paroisse Saint-Isidore de Walia Goré, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



Cette session annuelle avait pour objectif de présenter aux fidèles, les activités du Centre de santé et son bilan financier. La cérémonie a débuté par une animation religieuse et une prière d'ouverture du curé, suivies par son discours.



Le curé a commencé par retracer l'histoire du centre de santé, qui n'a ouvert ses portes que deux ans auparavant. Il a expliqué que durant la pandémie du Covid-19, de nombreuses questions se posaient, concernant la santé, la survie et l'urgence, car les hôpitaux étaient surchargés et les gens se concentraient sur les maladies graves, tandis que la typhoïde, la bronchite, le paludisme et d'autres infections tuaient des enfants.



Le Centre de santé a apporté des solutions à de nombreux problèmes, notamment en traitant la typhoïde, le paludisme et diverses infections, en plus de fournir des analyses et des vaccinations.



Le président du conseil des actionnaires, Pierre Ngolsou, a présenté l'état de mise en œuvre des résolutions de l'assemblée générale des associés du 4 juin 2022, et a annoncé que le chiffre d'affaires du Centre de santé avait augmenté, passant de 5 millions de FCFA, au début de ses activités, à environ 40 millions FCFA actuellement.



Cette croissance a permis d'améliorer la structure du Centre de santé. Par ailleurs, le Centre de santé a un projet d'installation d'une unité de dialyse, mais le coût est élevé, estimé à au moins 2 milliards de FCFA. Pierre Ngolsou a souligné que le traitement d'un malade souffrant d'insuffisance rénale coûte 200 000 FCFA par séance, avec trois séances par semaine, totalisant 600 000 FCFA.



Il a appelé à la solidarité de tous, pour aider à réaliser ce projet. Étienne Birwé, le responsable du Centre de santé, a présenté les différents secteurs d'activité en cours, notamment les soins curatifs, la maternité, la pharmacie et le laboratoire.



L'assemblée des associés s'est penchée sur chaque activité opérationnelle. La réunion s'est achevée avec la présentation du rapport financier, la préparation des résolutions et l'adoption de ces résolutions, suivies de la prière de clôture du curé.