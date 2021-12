Tchad : session de formation des organisations de la société civile du Borkou et du Tibesti

Initiée par le Projet d’appui aux organisations de la société civile (PASOC), la session de formation des organisations de la société civile des provinces du Borkou et Tibesti, phase 2, a été lancée officiellement par le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques.



Harendji Abakar, maire de la ville de Faya, a, au nom des populations, remercié les initiatives de ce projet qui met en œuvre des sessions formations, au profit des organisations de la société civile. Le représentant du coordonnateur de PASOC, Mahamat Mahamat Issa, affirme que le projet d'appui à la société civile au Tchad est né des volontés conjuguées de la République du Tchad et de l'Union européenne, matérialisée par la convention de financement de novembre 2016.



Le représentant du PASOC souligne que cette phase 2 du projet est relative à la mise en œuvre des activités du PASOC, au niveau du centre de documentation des organisations de la société civile et du programme de renforcement des capacités. A l’ouverture de l'atelier de formation, le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a signifié que le renforcement des capacités, tant prôné par le PASOC, vise à faire de la société civile, un acteur incontournable de la gouvernance et du développement local.

Par la même occasion, il a invité les bénéficiaires à s'atteler, à travers les quatre modules et durant les huit jours de formation, afin d'accroitre leurs compétences pour mieux jouer leur rôle et mettre en œuvre leurs visions.