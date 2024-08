Tchad : session du comité directeur de formation permanente à Doba

Le gouverneur du Logone Oriental, Toke Dady a présidé ce mardi 13 août 2024 au centre diocésain de formation permanente de Doba, une session du comité directeur de la délégation sanitaire provinciale du Logone Oriental.



A cette occasion, le délégué de la santé du Logone Oriental, Dr Ali Soumaïne Baggar, a rappelé et justifié le contexte de cette rencontre qui selon lui, est un cadre d'échange d'expériences, de suivi-évaluation et de réajustement des activités en cours. Pour lui, c'est grâce à ce genre de réunion que sa délégation pourra évaluer à mi-parcours ses progrès, identifier les défis qui persistent, afin de réorienter ses objectifs pour assurer l'atteinte des résultats fixés.



Donnant le coup d'envoi, le gouverneur du Logone Oriental, Toke Dady a signifié que le comité directeur est une rencontre semestrielle de coordination et de suivi des activités des districts sanitaires, des hôpitaux et de la pharmacie provinciale d'approvisionnement. Et ceci, dit-il, répond aux préoccupations du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre de la politique nationale de la santé.



Au cours de ces deux jours, les participants à ce comité directeur analyseront l'état de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session 2023, les résultats des activités des districts sanitaires du premier semestre 2024, les forces et faiblesses de l'exécution des activités, les contraintes à la mise en œuvre de la feuille de route nationale de réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale.



La situation de la lutte contre les épidémies, le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose ne sera pas perdue de vue.