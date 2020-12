Tchad : "si chaque jeune laisse un message de cohabitation sur les réseaux sociaux, l'impact sera grand"

"Ce Tchad qui est rempli par des politiciens qui voudraient bien évidemment nous diviser, ne sera pas encore reconstruit si nous, nous laissons emporter par ces messages de mépris. Nous devons voir notre avenir et se dire que si les autres ont vécu des expériences aussi difficiles, est-ce que nous avons besoin de vivre cette même expérience ? Nous devons plutôt éviter. Qui est mieux qu'une jeunesse modèle reconnue par les plus hautes autorités pour faire passer ce message ?"

MAO - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a plaidé samedi pour une bonne utilisation des outils numériques par la jeunesse, au cours d'une rencontre d'échange initiée par l'ADETIC, entre des membres du gouvernement et la jeunesse du Kanem.Le ministre a exhorté la jeunesse à "s'approprier du numérique pour pouvoir passer ce message de cohabitation pacifique, du vivre-ensemble, de la consolidation sociale".Reprenant les propos du chef de l'État, Routouang Mohamed Ndonga Christian a rappelé que "nous n'avons pas un Tchad de rechange" :Le ministre de la Jeunesse et des Sports se dit assuré que "si aujourd'hui un jeune, ou tous les jeunes ici présents laissent un message de cohabitation pacifique sur les réseaux sociaux, l'impact sera très grand". Ses propos ont été suivis d'applaudissements dans la salle.Par ailleurs, Routouang Mohamed Ndonga Christian promet que la bibliothèque du Centre culturel de Mao sera équipée d'ici le début de l'année prochaine. Il a donné des instructions à l'Office national de la jeunesse et des spots (ONAJES).