Tchad : sièges de partis politiques surveillés, des jeunes expriment leur indignation

La coordination nationale pour la paix et le développement du Tchad (CONAJEPDT), a dénoncé jeudi l'état de siège aux abords des partis PLD, UNDR et Transformateurs, depuis plusieurs jours.



"L'appareil répressif et dissuasif a été pleinement activé pour interdire toute action", s'indigne le coordinateur national Mahamat Oumar.



Il évoque une situation de gravité, et estime que le 2ème Forum national inclusif a divisé le pays, contraignant les voix discordantes au silence, pendant que la population est meurtrie par la pauvreté et les violations des droits de l'Homme.



Mahamat Oumar appelle la jeunesse "à se lever pour revendiquer ses droits d'exister et de vivre dans la dignité et la paix".