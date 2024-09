Tchad : signature de quatre accords de partenariat stratégique avec la Hongrie

À l'issue d'un entretien en tête-à-tête et d'une rencontre élargie à Budapest en Hongrie, les parties tchadienne et hongroise ont signé quatre accords importants en présence du Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, et du Premier Ministre hongrois, Viktor Orbán.



Ces accords incluent une déclaration commune de partenariat stratégique, un mémorandum d'entente dans le domaine de la production animale, ainsi que deux accords dans le domaine de la défense.



Les documents ont été paraphés par le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce de Hongrie, Peter Szijjártó, et son homologue tchadien, le Ministre d’État en charge des Affaires Étrangères, Abdéraman Koulamallah. Dans le secteur de la Défense, les signatures ont été apposées par le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre du Tchad, le Général Issaka Malloua Djamous, et son homologue hongrois, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.



Ces accords visent à renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines clés tels que la sécurité, l'agriculture et la défense.