Tchad : six "mesures fortes" annoncées en conseil des ministres

Le chef de l'État a fait une communication et a annoncé les mesures fortes suivantes :

- Le respect des critères de qualification, de compétence, du genre et d'équité dans la nomination au poste de responsabilité ;

- Le respect des procédures de nominations pour lesquelles les textes exigent leurs soumissions préalables au Conseil des ministres ;

- La dissolution de l'Inspection générale de l'État conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif et souverain ;

- La modification du Code des marchés publics pour supprimer la signature du chef de l'État sur les marchés publics. Chaque département devra s'assumer dans la transparence et la bonne gouvernance ;

- La révision de la mercuriale des prix pour éviter les sursaturations ;

- La réforme en profondeur de l'appareil judiciaire pour remplir pleinement sa mission de justice.