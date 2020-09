Tchad : six militaires radiés de l'armée pour désertion

Le président de la République Idriss Déby a signé mardi un décret de radiation de six officiers sulbalternes des forces armées et de sécurité pour désertion d'un stage aux États-Unis d'Amérique.



Ils sont cassés au grade de soldat de 2ème classe et radiés du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité.



Les intéressés n’auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.