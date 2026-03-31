









TCHAD Tchad : solidarité agissante à N’Djamena, 900 kits alimentaires distribués dans le 3ᵉ arrondissement

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 31 Mars 2026





Ce 31 mars 2026, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a procédé à la distribution de 900 kits alimentaires au profit des populations vulnérables du 3ème arrondissement de N’Djamena.



Cette initiative, qui intervient en pleine période de Ramadan et de Carême, réaffirme la volonté de l’État de placer la dignité humaine au cœur de ses priorités, en apportant un soutien concret aux personnes du troisième âge, aux veuves ainsi qu’aux personnes vivant avec un handicap.



Dans son allocution, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaire, Zara Mahamat Issa a souligné que cette action constitue une réponse concrète aux réalités du terrain. Elle a indiqué qu’elle fait suite à une immersion des autorités dans plusieurs provinces du sud du pays, où elles ont constaté les effets des aléas climatiques et des difficultés économiques sur les populations.



Elle a déclaré que cette expérience a renforcé une conviction au sommet de l’État : l’action sociale ne doit pas se limiter aux bureaux administratifs, mais aller à la rencontre des citoyens, là où les besoins sont les plus pressants. Mme Zara Mahamat Issa a également précisé que cette opération s’inscrit dans le « troisième chantier » de la feuille de route du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, avec pour ambition de passer d’une solidarité ponctuelle à une solidarité structurelle et durable.



Elle a insisté sur la portée symbolique du moment choisi, marqué par le Ramadan et le Carême, deux périodes de partage et de solidarité, rappelant qu’aucune tradition ne justifie l’indifférence face à la détresse humaine. Elle s'explique que la distribution de ces 900 kits cible particulièrement les couches les plus fragiles de la société.



Pour les autorités, ces kits représentent à la fois un appui matériel immédiat, et l’engagement de l’État à ne laisser personne de côté. La ministre a, enfin, salué l’implication des comités locaux, des leaders religieux et des services municipaux, dont la mobilisation a permis d’assurer la transparence et l’équité de l’opération. La cérémonie s’est achevée sur un message d’espoir, appelant à bâtir un Tchad plus juste, plus uni et plus prospère.



Prenant la parole à son tour, le maire du 3ème arrondissement, Ahmat Algoni Altidjani, a indiqué que cette initiative marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique sociale nationale au niveau local. Il a souligné le rôle essentiel des autorités de proximité, qui servent de relais entre les orientations de l’État et les réalités du terrain. Grâce à leur contact direct avec les populations, elles sont mieux placées pour identifier les besoins et garantir l’efficacité des actions sociales.



Dans un contexte de précarité croissante, le maire a mis en avant deux priorités majeures : relayer fidèlement la vision des autorités nationales et répondre efficacement aux urgences des populations. Il a affirmé que cette opération dépasse la simple aide matérielle, en symbolisant la présence d’un État attentif et engagé auprès de ses citoyens. Selon lui, ces kits ne constituent pas une faveur, mais l’expression d’un droit issu d’une politique sociale nationale.



Enfin, il a exhorté les membres de la commission de distribution à faire preuve de rigueur, de transparence et d’un sens élevé de responsabilité, afin de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions.





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