Tchad : sous le viaduc de Dembé, le contrôle est un business pour les policiers

C'est une « chasse à motos », difficile à esquiver par les usagers. Pourquoi un tel contrôle au quotidien ? Une interrogation sans réponse, car aucune raison ne peut justifier ce contrôle.



Mais tout porte à croire que ces agents veulent profiter sur le dos des usagers à motos, pour préparer la fête du ramadan. Une armada comprenant la police de la circulation routière, municipale et des arrondissements est positionnée, et c’est difficile d'y échapper. Documents au complet ou pas pour traverser le viaduc de Dembé, il y a un prix à payer. Élèves, moto taximen ou personnes, les agents en font de ce passage leur « gibier ».



« Face à cette tracasserie et les rackets des policiers, les usagers ne savent quoi faire ? Sauf se remettre entre les mains de Dieu », se lamente un élève du lycée technique et commercial. Selon un agent de police, « c'est un contrôle de simples documents, ou de carte grise. La police municipale arrête ceux qui ont pris le sens interdit », explique-t-il.



Depuis quelques jours que ce contrôle se poursuit, élèves et fonctionnaires sont pressés pour rentrer. Ce contrôle profite aussi à certains usagers des motos sans papiers. Car ils savent que pour circuler à Dembé, il faut débourser un 1000 FCFA ou 2000 FCFA en main.



Cette situation doit interpeller le responsable en charge de la police de circulation. Sinon, de telles pratiques apparaissent comme un encouragement à la corruption routière.