Tchad : succès dans la lutte contre la défécation à l'air libre, des villages du Guera certifiés

Abakar Hamdan, représentant le chef du canton Misserié Oyo, a exprimé sa gratitude envers le projet AFIYITNA Moustagbal CEAH-SAN IRC pour son soutien multiforme.



Djimas Herbert, coordinateur du consortium IRC, a encouragé la population du canton Misserié Oyo à utiliser et à entretenir leurs latrines.



Hachim Mahamat Saleh, coordinateur du comité d'assainissement de l'eau et de l'hygiène et représentant du service Alimentaire et Nutrition, a remercié la population du canton Misserié Oyo pour avoir permis au canton de devenir l'un des meilleurs en matière d'élimination des pratiques de défécation à l'air libre (FDAL). Il a également expliqué l'importance de mettre fin à la défécation à l'air libre dans les villages.



Dans son discours, le directeur de l'assainissement, Kanabe Bianbo, a souligné que le Tchad dépense chaque année plus de 72 milliards de FCFA pour lutter contre les maladies liées à l'eau contaminée.



Abba Djiddi Barahimi, le secrétaire général du département du Guera, a exprimé sa gratitude envers la population du canton Misserié Oyo pour l'accueil chaleureux, témoignant ainsi de leur volonté de participer à la lutte contre les maladies diarrhéiques. Il a également souligné que le canton Misserié Oyo est le 7ème canton à atteindre les objectifs FDAL et les a encouragés à maintenir cet élan. Quatre des onze villages du canton Misserié Oyo ont reçu des kits dans le cadre de cette certification.



La cérémonie de certification s'est clôturée par une photo de groupe des familles, symbolisant l'engagement des villages à respecter leurs engagements.