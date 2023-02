Tchad : succès de la semaine culturelle et sportive de l’Université des sciences et de technologie d’Ati

La semaine a débuté le 16 février 2023 avec une conférence-débat sur la consommation de l'alcool frelaté en milieu universitaire, un match de football entre les deux facultés FASVAT et FASAPA, ainsi que des danses traditionnelles.



La cérémonie de clôture de la semaine culturelle a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'USTA, où les étudiants étaient nombreux, en présence de plusieurs invités d'honneur. Parmi eux se trouvaient le gouverneur de la province, le général de brigade Djimta Ben-Degon, la vice-présidente de l'Université d'Ati Mgagogo Koumraid, les doyens de la Faculté, ainsi que les anciens dirigeants de l'Union.



La 13ème édition des activités de l'année académique 2021-2022 avait pour thème "La consommation de l'alcool frelaté en milieu universitaire". Le président de L'UNET d'Ati, Allahas Ngom Frederic, a prononcé le discours d'ouverture de la cérémonie, en insistant sur l'importance des activités culturelles et sportives dans le milieu universitaire. Le président a souligné que cette manifestation est le fruit de la détermination de son syndicat à tenir ses promesses et à observer les principes et objectifs pour lesquels il a été créé.



Le président de L'UNET d'Ati a remercié les différentes parties qui ont participé à la réussite de cette semaine, notamment les commissions d'organisation, l'équipe sortante, et les étudiants qui ont pris part aux différentes activités.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a encouragé les étudiants pour leur initiative de cette semaine de brassage. Il leur a demandé de cultiver la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans le milieu universitaire, car les étudiants sont le cadre de demain.



La cérémonie s'est terminée avec des danses traditionnelles et modernes, des poèmes et des interprétations, mettant fin à la 13ème édition de l'année 2021-2022. Cette semaine culturelle et sportive a été un moment fort pour les étudiants de l'USTA, permettant à la communauté universitaire de se réunir et d'échanger autour de thématiques importantes.