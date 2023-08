Tchad : suivi rigoureux des carnets de vaccination, clé de la santé des bébés de 0 à 23 mois

Les carnets de vaccination des enfants âgés de 0 à 23 mois sont d'une importance primordiale, et il incombe aux parents de veiller à leur conservation. Il est vivement recommandé à chaque parent de conserver méticuleusement le carnet de vaccination de leurs enfants de moins de deux ans, conformément au calendrier vaccinal en vigueur.



Ces carnets sont présentés aux services de santé à chaque visite à l'hôpital ou au centre de santé avec les enfants. Ils sont indispensables pour les enfants âgés de 0 à 23 mois, en lien avec le suivi rigoureux du calendrier vaccinal. Ces carnets de vaccinations renferment des informations essentielles concernant les différentes étapes de la vaccination. Il est vivement conseillé aux parents de conserver avec rigueur ces documents, qui jouent un rôle crucial dans le suivi des vaccinations infantiles.



La conservation du carnet de vaccination pour les enfants de 0 à 23 mois témoigne de l'importance accordée aux doses de vaccins prescrites, contribuant ainsi à protéger l'enfant contre diverses maladies infantiles. Ce carnet représente un document permettant de suivre les périodes de vaccination. À chaque administration d'un vaccin, le service de santé enregistre la date et le nom du vaccin administré à l'enfant. Il s'agit d'un document de référence pour les services de santé, leur permettant de disposer d'un aperçu des doses et types de vaccins administrés à l'enfant.