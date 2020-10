Tchad : sur les 74 résolutions du premier forum, 46 ont été réalisées soit 62,16%

À l'issue du 1er Forum national inclusif organisé à N'Djamena du 19 au 27 mars 2018, 74 résolutions réparties en six thèmes ont été adoptées par les participants.



Des 74 résolutions du premier forum, 46 ont été réalisées soit 62,16%, 20 résolutions sont en cours de réalisation soit 27,03% et huit ne sont pas réalisées, soit 10,81%, selon le rapporteur général du pré-forum décentralisé de Massakory, le ministre de la Justice Djimet Arabi.



Sur le réaménagement des grandes institutions, l'ensemble des résolutions a été appliqué (régime présidentiel, suppression de la Primature, Médiature de la République, Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, transformation de la Cour suprême avec des chambres, création de la Haute autorité de l'audiovisuel et des médias).



S'agissant de la forme de l'État, les sous-préfectures restent toujours d'actualité, les conseils de province ne sont pas encore mis en place, le Centre d’Etude et de Recherche sur l’administration territoriale n'a pas vu le jour, la commission multidisciplinaire pour la délimitation des collectivités autonomes n'est pas créée, et la restructuration des chefferies traditionnelles n'est pas entamée.



Sur la thématique du régime des parlementaires, le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a vu le jour.



Concernant la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l’union nationale, de la stabilité, de l’État de droit et de la bonne gouvernance, la création de la Cour chargée de la répression des infractions économiques et financières (CRIEF) est attendue. L'on note la constitutionnalisation en Autorité administrative indépendante de la CNDH, l'élargissement de l’obligation de déclaration du patrimoine des agents de l’État et le serment confessionnel.



En matière de réforme judiciaire, la pratique de la Diya est encore généralisée, les comités ad hoc visant à régler les contentieux fonciers n'ont pas vu le jour, de même que la justice militaire, et le Code des personnes et de la famille.



Sur la promotion de la femme et de la jeunesse, le quota de représentation de 30% de femmes se met progressivement en application. Des jeunes sont peu à peu associés aux instances de prises de décisions de l'État. Aussi, l'État a créé un Fonds d'appui à l'entrepreneuriat pour permettre plus facilement l'octroi de crédits aux jeunes et aux femmes.



En matière de soutien aux personnes handicapées, des défis demeurent concernant les infrastructures adaptées et la place de choix dans l'éducation et l'emploi.



L’objectif global du 2ème Forum national inclusif est faire le bilan de 74 pertinentes résolutions du Forum de 2018 et de proposer des ajustements éventuels et compléments nécessaires à la modernisation des Institutions et au renforcement de la démocratie, de la stabilité et de l’unité de notre pays.